VIDEO / IL COMUNE METTE LE TELECAMERE, MA LE PAGANO I CITTADINI: INEDITA INIZIATIVA A NEPEZZANO

Per la prima volta, dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale, approvato il 29 dicembre scorso, in una frazione del comune di Teramo potrebbero accendersi le telecamere di sicurezza. Perché avvenga, però, è necessaria una compartecipazione tra Ente e cittadini.

In pratica, i residenti dovranno partecipare economicamente ai costi dell’installazione, ma potranno vivere in sicurezza e difendersi dai furti. E’ quanto emerso nella riunione congiunta tra comitato di quartiere-parrocchia, ieri pomeriggio a Nepezzano, alla presenza del sindaco D’Alberto e del vice sindaco Cavallari.

Il Comune ha assicurato ai residenti presenti l’installazione di telecamere sul territorio, collegate con la centrale della Polizia locale, che potrebbero costituire un deterrente e scoraggiare i furti che si susseguono da prima di Natale. E’ nato anche un gruppo whatsApp al quale hanno aderito tutti i cittadini di Nepezzano e che già da tempo controlla il territorio e le auto sospette che percorrano l’accesso alla frazione.

«Non c’è pattuglia di polizia o dei carabinieri che almeno faccia un giro ogni tanto sul nostro territorio - evidenzia l’avvocato Gianni Gebbia - i cittadini sono preoccupati. la prossima settimana ci sarà una riunione per capire in quale misura si potrà collaborare con il Comune e a che spesa».

Sono cinquemila i residenti della frazione che chiedono un intervento risolutivo al Comune.

A questo problema di sicurezza, se ne è aggiunto un altro: l’imminente soppressione dell’ufficio postale, punto di riferimento degli anziani. «Sarebbe un danno enorme - prosegue ancora Gebbia - ieri pomeriggio, per logiche di mercato, è stata annunciata la possibile chiusura dell’ufficio postale, una notizia "catastrofica" alla quale si aggiunge anche la mancanza, non da oggi, di uno sportello Postamat».

GUARDA IL SERVIZIO SU R115