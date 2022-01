LA SENTENZA/ MEDICO E TECNICO DI LABORATORIO NO VAX RIMARRANNO SENZA STIPENDIO E SOSPESI DAL LAVORO

E' una sentenza importante quella emessa dal tribunale di Teramo e del giudice del lavoro che ha rigettato il ricorso presentato da due dipendente della Asl che erano stati sospesi dal lavoro senza retribuzione per non aver fatto il vaccino anti Covid.

Il giudice, ha bocciato il ricorso e ha deciso che i due, un medico e un tecnico ospedaliero, dovranno restare a casa senza poter lavorare e senza stipendio, così come aveva già deciso l'azienda sanitaria dopo che si era anche espressa la Commissione medica.

Ad oggi i dipendenti della Asl di Teramo sospesi e senza stipendio sono oltre 30, alcuni hanno fatto il ricorso al Tar.