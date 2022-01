SCONCERTO AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO, IANNI DELEGA MINOSSE AL BIM CHE RIENTRA DALLA FINESTRA

“Il mio è un appello ai consiglieri di maggioranza, tutti nuovi alla vita politica, che quotidianamente sostengono con tanta incondizionata buonafede le scelte del Sindaco”. L’appello è del Consigliere di minoranza al Comune di Isola del Gran Sasso Antonio Trivellizzi, che insorge sulla nuova nomina al B.I.M. del comune montano per la delega che il Sindaco di Isola, Andrea Ianni, avrebbe attribuito all’ex sindaco di Cortino, già presidente del Bacino Imbrifero, Gabriele Minosse. “Questa volta il Sindaco Ianni ha toccato il fondo – tuona Trivellizzi – dimostrando in maniera inequivocabile la sua distanza dalla tutela degli interessi degli Isolani. Per la prima volta, nella storia del nostro Comune, un Sindaco delega al B.I.M., ente sovra comunale istituito per la tutela ed il progresso economico e sociale dei 26 comuni della Valle del Vomano, un esponente politico di altro Comune, per l’esattezza di Cortino”.

“Che tutela può garantire al nostro territorio? Perché questa scelta? Tra voi Consiglieri e comunque ad Isola, il Sindaco non vede persona all’altezza di questa carica? Ci sono altri motivi? Ci sono altri interessi? Accordi di bassa politica? – incalza il Consigliere di minoranza – Consiglieri tutti il Sindaco Ianni mostra con tale atto modi di fare di ‘vecchia politica’ più di quanto voi possiate immaginare. Prendete le distanze da tale scelta del Sindaco che mortifica e umilia gli amministratori e il popolo isolano tutto oppure, se siete tutti concordi, date spiegazione personalmente alla collettività”.