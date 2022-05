IL 26 MAGGIO RIAPRE L'EX GLOBO: COSE PER LA CASA E ALTRO...CON PORCHETTA

Cose per la casa e altro...a cominciare dalla porchetta, almeno il giorno dell'inaugurazione. Tutto pronto per l'apertura di Casa Store all'interno dei locali dell'ex Globo, vicino alla stazione ferroviaria su viale Crispi a Teramo. L'annuncio è stato dato e i teramani, nel fine settimana, si sono ritrovati a curiosare davanti alle vetrine già allestite e liberate dai grandi fogli di carta che hanno fatto temere, all'inizio, che questi locali rimanessero sfitti. E invece no, come noto nessun ristorante in stile all you can eat qui ma uno store dedicato alla casa. Un'apertura che restituisce un bel colpo d'occhio su viale Crispi, dopo mesi di luci spente e vetrine oscurate. Si inaugura giovedì 26 maggio, porchetta per tutti i clienti e un buono sconto del 15% per gli acquisti fatti dal 6 al 30 giugno.