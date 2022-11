CERTAGENTE / SUPERCIPO CHIEDE LE DIMISSIONI DELLA MELONI... A PALAZZO CHIGI TREMANO

Il ritorno di Supercipo. Il consigliere - supereroe comunale difensore della maggioranza, paladino del Centrosinistra, cavaliere della tavola rotonda (della Giunta), templare del gran priore Gianguido da San Nicolò, torna alla carica e se la prende, nientepopodimenoche con il presidente del Consiglio, anzi: contro il Presidente del Consiglio, con un post su internet: «Io Vincenzo Cipolletti medico vaccinatore chiedo a lei presidente Giorgia Meloni di rassegnare le dimissioni per aver macchiato quanto di immenso è stato fatto con grandi sacrifici per uscire dalla pandemia COVID Lei ha parlato di impostazione ideologica offendendo la scienza reintegrado i Medici No Vax e cancellando le sanzioni Un vero affronto alla salute dei cittadini».

Sembra che, appena letto il post di Supercipo, a Palazzo Chigi sia stata convocata una riunione urgente, per cercare di distogliere il presidente Meloni dalla firma delle dimissioni.

CERTAGENTE è una rubrica di satira