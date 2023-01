DA OGGI AL CINEMA JHONNY SMEMONIC, L'ATTESISSIMO FILM GIRATO A TERAMO E CANDIDATO A QUATTRO OSCAR



Esce oggi nelle sale un film attesissimo, “Jhonny Smnemonic”, un thriller fantascientifico ambientato in una città immaginaria che si avvia alle elezioni, nella quale il gruppo governante che non realizza quasi nulla se non qualche festa di piazza, elabora un piano diabolico per diffondere a raffica annunci per cercare di convincere gli elettori.

TRAMA DEL FILM

Anno 2023. Johnny è un dimenticante, un cancellatore di dati che è stato ingaggiato dal governante Giangui che gli ha offerto la carica di suo vice, per diffondere notizie senza fare domande. Per questo utilizza una bolla di memoria inserita chirurgicamente nel proprio cervello, la cui installazione gli ha provocato la perdita di gran parte dei ricordi (in particolare la campagna elettorale del 2018). Al momento del caricamento dei dati, Johnny scopre che la sua capacità di immagazzinamento è la metà del necessario, obbligandolo ad usare un metodo pericoloso che minaccia di provocargli un collasso neurale. Per questo deve scegliere: rischiare o immagazzinare solo gli annunci?

Sceglie gli annunci.

Da quel momento in poi, comincia ad annunciare di tutto, in particolare:

cantieri che non apriranno mai

lavori che non si faranno mai

ponti che non si rifaranno mai

teatri che non nasceranno mai

vecchi stadi, che non rinasceranno mai

Ma, purtroppo, non riesce ad evitare il collasso neurale, che puntualmente si verifica quando annuncia l’avvio del progetto della Stazione, del quale tenta di appropriarsi, anche se il progetto e i soldi sono delle Ferrovie.

Così come fece Troisi in “Ricomincio da tre” (che voleva regalare un televisore alla madre mettendo diecimila lire lui, diecimila la sorella e un milione e due il fratello), anche Jhonny Smnemonic tenta il colpaccio ad effetto, e si appropria dei meriti del progetto di arretramento della ferrovia, che è frutto di un accordo del 2016 (quindi della vecchia amministrazione) e che costerà 17 milioni di euro, ovvero 16 milioni e mezzo delle Ferrovie e cinquecentomila euro del Comune. Smnemonic annuncia, rilascia interviste, diffonde la sua verità, fino quasi a convincersene.

In attesa del prossimo annuncio



Jhonny Smnemonic è candidato a quattro Oscar:



- MIGLIOR ANNUNCIO

- MIGLIOR CANTIERE MAI APERTO

- MIGLIOR PROGETTO MAI PRESENTATO

- MIGLIORE CAMPAGNA ELETTORALE DIMENTICATA







certagente è una rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica