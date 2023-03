VINTAGE TV / RITROVATO NEGLI ARCHIVI DELLA RAI UN "INTERVALLO" TUTTO TERAMANO - GUARDA IL VIDEO

Era semisepolto in un vecchio archivio filmati rimasto in uno scantinato della Rai, in via Teulada a Roma, il filmato che certastampa è in grado di proporvi in esclusiva assoluta. Si tratta di un vecchio "INTERVALLO" tutto dedicato alla nostra città, che scoprirete essere ancora molto attuale



GUARDA IL VIDEO CLICCANDO QUI









certagente è una rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica