CONSUMARE SENZA CONSUMARSI / SE IL "PETTIROSSO" VOLA SU UN THRILLER

Il pettirosso di Jo NesbØ. Un thriller elegante e complesso. Il Pettirosso di Jo NesbØ è una storia complessa che si svolge nell'arco di molti decenni.

Il libro si apre con due storie apparentemente distinte, che si rivelano collegate man mano che la narrazione avanza.

Jo Nesbø, con maestria, intreccia gli eventi degli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale sul fronte orientale con la Oslo moderna, dando vita a un intricato racconto di omicidi, vendetta e tradimenti.

Protagonista della trama è l'ispettore Harry Hole, un poliziotto alcolizzato in fase di recupero, recentemente assegnato al Norwegian Security Service.

La sua indagine su Sverre Olsen, un violento neonazista sfuggito alla giustizia grazie a un cavillo legale, si trasforma rapidamente in una frenetica corsa contro il tempo per prevenire un omicidio.

Mentre Hole cerca di rimanere un passo avanti rispetto a Olsen e alla sua temibile banda di skinhead, la narrazione ci riporta indietro nel tempo, svelando le storie di norvegesi che, nel bel mezzo della guerra, combattono per Hitler in una battaglia già destinata al fallimento. Quando le due linee temporali si incrociano, il destino di Hole si intreccia con quello di un personaggio che ha ordito un piano letale per decenni.

Con un ritmo serrato e una tensione palpabile, questo romanzo poliziesco non solo esplora i legami storici con il nazismo in Norvegia, ma illumina anche le inquietanti realtà della sottocultura skinhead attuale.

Hole, eroe enigmatico e determinato, con un fascino incisivo che ricorda Harry Bosch di Connelly, si presenta come un personaggio indimenticabile nel suo viaggio alla ricerca della verità.

I continui flashback e il gioco temporale tra passato e presente rendono all'inizio la lettura un po’ complicata.

Ma preparatevi: queste trame complesse saranno cruciali per svelare il mistero che Jo Nesbø ha abilmente intrecciato.

"Il pettirosso" parte con un ritmo piuttosto lento, introducendo una grande quantità di nomi e personaggi. Non essendo un amante del genere all’inizio ho incontrato qualche difficoltà, presto superata grazie anche alla brevità dei capitoli, oltre che alla incisività della narrazione.

*

CURIOSITA’:

Il romanzo - il terzo in linea temporale della Serie di romanzi scritti da Jo Nesbø con protagonista Harry Hole - può essere letto anche senza aver letto i precedenti in quanto ogni volume della serie si riferisce, narrativamente parlando, ad una storia a sé stante.

Il Pettirosso ha vinto il premio The Glass Key per il miglior romanzo poliziesco nordico ed è stato celebrato come il miglior romanzo poliziesco norvegese mai scritto dai membri dei circoli del libro norvegesi, nonché votato come Miglior romanzo criminale norvegese di sempre.

Emblematico il commento di James Ellroy , riferito proprio a Nesbo:

“ Il più grande scrittore al mondo di crime sono io. Poi c’è Jo Nesbo che mi sta alle calcagna come un pitbull rabbioso, pronto a prendere il mio posto, appena avrò tirato le cuoia ”.

E se lo dice lui c’è da fidarsi.



Titolo : IL PETTIROSSO

Autore : JO NESBØ

Edito da : EINAUDI (copertina flessibile maggio 2017)

Traduttore : GIORGIO PULEO

Genere : Letteratura contemporanea, Narrativa straniera. Gialli e Thriller. Noir. Spionaggio.