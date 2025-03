CONSUMARE SENZA CONSUMARSI / QUANDO LA MUSICA DIPINGE LE EMOZIONI: GIOVANI TALENTI IN SCENA ALL'IMAGO MUSEUM DI PESCARA



Un viaggio sonoro emozionante attraverso il talento cristallino della nuova generazione di musicisti.

Domenica 14 aprile. Segnatevi questo appuntamento.

Perché sarà la data di avvio di un ciclo di concerti che promette di emozionare gli amanti della musica e dell’arte.

Prende il via, infatti, la II^ edizione di " Imago Musicae ", una straordinaria rassegna dedicata ai giovani e talentuosi musicisti della musica classica, organizzata dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara in sinergia con la Fondazione Pescarabruzzo e l'Imago Museum, e con il prestigioso sostegno del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica).

Sei appuntamenti che promettono di regalare autentiche e raffinate magie sonore, nella cornice esclusiva dell'Imago Museum di Pescara, al Piano C ove è attualmente ubicata la Mostra permanente “Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana”.

Ideata dai Maestri Massimo Magri e Alessandro Paris, "Imago Musicae" sarà il palcoscenico d'eccezione per i talenti di domani, provenienti da istituzioni di alta formazione musicale come l'Accademia Chigiana di Siena e la Fondazione Accademia “Incontri con il Maestro” di Imola, con cui il CIDIM vanta una consolidata collaborazione.

Ad inaugurare questo viaggio musicale, sarà Riccardo Calogiuri , impeccabile talento della chitarra salentino, per proseguire domenica 23 marzo, con Rebecca Montagna al flauto ed Eleonora Canzian alla chitarra.

Il calendario della rassegna proseguirà fino al 10 aprile con altri talentuosi musicisti, nomi promettenti del panorama musicale nazionale e internazionale: Davide Prina ed Enrico Tripodi (30 marzo), Francesco Maria Campanella e Domenico Samuele (3 aprile), la soprano Victoria Vasquez Jurado accompagnata dal chitarrista Saverio Fogliaro (6 aprile), peri finire con Alessandro Pensa al violino e Davide Di Ienno alla chitarra (10 aprile).

Con un unico biglietto di 10€ sarà possibile immergersi nella bellezza dell'arte e lasciarsi conquistare dalla magia della musica. Un'occasione imperdibile per sostenere i giovani talenti e vivere un'esperienza culturale a 360 gradi.



SITO UFFICIALE