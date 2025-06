IL CONO D’OMBRA: IL MISTERO DELLA SS106.





*Pablo Trincia svela i segreti nascosti dietro la morte del giovane centrocampista del Cosenza*

La notte del 18 novembre 1989 il corpo di Denis Bergamini, 27 anni e promessa del calcio italiano, viene rinvenuto privo di vita sulla SS106 Jonica e la sua morte archiviata come un suicidio.

Passano oltre tre decenni e arriva la svolta, con la condanna in primo grado dell’ex fidanzata Isabella Internò a 16 anni di carcere per omicidio volontario, in concorso con altre persone ancora da identificare.

Una lotta costante e silenziosa quella della famiglia che non ha mai smesso di cercare la verità, convinta che, dietro quella morte, ci fosse molto più di quanto era stato stabilito dalle carte processuali.

In questo contesto si inserisce il nuovo lavoro del noto giornalista investigativo Pablo Trincia che torna, con la sua squadra, con una nuova inchiesta e il consueto sguardo attento e proiettato oltre le apparenze, come aveva già fatto per la tragedia di Rigopiano e il caso Elisa Claps.

*"Il cono d'ombra: la storia di Denis Bergamini"* , Il nuovo podcast (1), prodotto da Sky Italia in collaborazione con Sky TG24 e Sky Crime, racconta, infatti, proprio il controverso mistero legato alla morte del giocatore del Cosenza calcio con una un'indagine approfondita che si arricchisce di materiale inedito e testimonianze esclusive, analisi di atti processuali, archivi mai ascoltati prima e le voci di chi ha lottato per la verità.

*Un Progetto Multimediale Ambizioso*

L'inchiesta non si limita al formato podcast.

La serie audio, composta da sette episodi e scritta da Pablo Trincia insieme a Debora Campanella, sarà seguita infatti da una docu-serie Sky Original diretta da Paolo Negro, e sarà disponibile per gli abbonati sarà il 27 e 28 giugno su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries e Sky Sport.

Il podcast e la serie televisiva promettono di essere un viaggio emotivo e investigativo che aiuterà gli ascoltatori a riflettere non solo su questo caso specifico, ma su quanto spesso la verità possa essere più complessa di quanto appare in superficie.

(1) Si può ascoltare gratuitamente sulle principali piattaforme di podcast fra cui Spotify e Apple Podcasts.