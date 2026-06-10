LA RUBRICA / E ALL'IMPROVVISO, LA GENERAZIONE Z RISCOPRE I "DUMB PHONES"





Mentre la giganti della tecnologia si dannano l’anima per implementare l’ennesimo assistente virtuale in qualsiasi interfaccia quotidiana, a quanto pare una vera e propria resistenza culturale cerca di sottrarsi a questa logica.

In Europa, infatti, questa rivoluzione passa attraverso l’acquisto di telefoni incapaci di pensare. E nemmeno a poco prezzo. Pagare per disattivare, per così dire, il futuro non è però il rifugio nostalgico di chi rimpiange i vecchi tasti, e non si tratta nemmeno di un capriccio nostalgico da boomer affezionati al T9 , piuttosto di una precisa dichiarazione d'indipendenza della Generazione Z.

In un mondo in cui l'AI pretende di ottimizzare ogni nostro secondo, il vero lusso è diventato l'irreperibilità.

I dati più recenti fotografano un mercato in netta controtendenza rispetto alla saturazione degli smartphone tradizionali. I telefoni "stupidi" (Dumb Phones), privi di connessione internet o semplicemente dotati di funzioni basiche, stanno conquistando fette di pubblico insospettabili.

L’aumento delle vendite conferma che la ritirata dall'iper-connessione non è la fissa passeggera di una nicchia di radical chic: tra l'Europa e gli Stati Uniti, la domanda di questi dispositivi ha, infatti, subito un'accelerazione importante. A guidare la “carica” sono le metropoli dell’Europa occidentale e, in particolare, il Regno Unito (1), dove il rifiuto della reperibilità h24 si è ormai trasformato in un fenomeno generazionale consolidato.

La vera svolta, però, risiede nella metamorfosi culturale dell'oggetto/telefono in quanto tale.

Per i ventenni europei il telefono pare si stia trasformando in un compagno di uscite strategico. Diventa un amuleto analogico da sfoggiare esclusivamente durante i fine settimana, ai concerti o in vacanza, lasciando lo smartphone principale spento in un cassetto. Una scelta deliberata per disarmare alla radice la bulimia da feed infinito, quel riflesso condizionato che ci costringe a bruciare ore e attenzione, un colpo di pollice alla volta.

In questo contesto, posare sul tavolo di un locale un telefono privo di notifiche ha smesso di essere un segno di arretratezza tecnologica per trasformarsi in uno status symbol di lusso intenzionale. Mostrare un display spento segnala che l'utente ha il controllo del proprio tempo e possiede la disciplina necessaria per non farsi fagocitare dagli algoritmi.

Il fenomeno è stato sdoganato dal lifestyle giovanile, come dimostrano anche le operazioni di design e cultura pop del 2024 note come "The Boring Phone" (2), nate dalla collaborazione tra Heineken e Bodega alla Milano Design Week, che ha inserito definitivamente questi dispositivi tra i trend più caldi della nostra epoca.

Oltre al benessere mentale (3), a muovere gli utenti europei c’è anche una motivazione decisamente più pragmatica: la tutela della privacy e la protezione dei dati personali (4) dal tracciamento asfissiante delle grandi aziende tech.

Per chi invece non si sente pronto a recidere del tutto il cordone ombelicale con la modernità, la via di fuga prende la forma del soft-detox. Si tratta di soluzioni ibride scelte da chi non rinuncia allo smartphone, ma decide di "castrarlo" attraverso l'installazione di applicazioni come Minimalist Phone o Dumbify. Queste ultime azzerano le icone colorate e riducono lo schermo a un blocco di testo in bianco e nero, svuotandolo di ogni attrattiva visiva.

Per anni abbiamo valutato il progresso tecnologico in base a quanto riusciva a riempire le nostre vite, accumulando pixel, notifiche e contenuti fino all'orlo della saturazione. A quanto pare, però, la vera sfida di questi anni non è più cosa inserire dentro i nostri schermi, ma cosa riuscire finalmente a togliere.



