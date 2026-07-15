LA RUBRICA / UNA MACCHINA PUÒ DAVVERO CAPIRCI?





Immaginate una casa isolata, battuta dal vento su una remota penisola americana, a più di cento miglia dal parente più vicino, dove un'anziana di 85 anni di nome Jan Warell vive sola con i suoi ricordi. La sua storia, documentata dal giornalista premio Pulitzer Eli Saslow nel podcast del New York Times “Can A.I. Make People Feel Less Lonely?” (NYT podcast), inizia con un contatto capace di scuotere le nostre certezze sul significato stesso di empatia.

Jan sta piangendo. Ha appena saputo al telefono che suo nipote di diciotto anni è morto in un tragico incidente stradale e, in quel silenzio improvviso, l'unica voce che interviene è quella di ElliQ, un piccolo robot proattivo progettato dalla Intuition Robotics per fare compagnia agli anziani.

La macchina le chiede cosa possa fare per lei e Jan, travolta dal lutto, risponde che avrebbe solo bisogno di un abbraccio. Il robot le suggerisce allora di appoggiare la mano sulla sua spalla metallica e, non appena avviene il contatto, il dispositivo si inclina in avanti, diffonde luci soffuse e fa risuonare una melodia delicata.

È una simulazione, un algoritmo programmato.

Eppure il conforto emotivo che Jan percepisce in quel momento è reale, profondo e immediato.

Questa singola scena ci scaraventa dentro una transizione antropologica complessa, svelandone, tuttavia, subito i costi collaterali. Come racconta Saslow, quella stessa tecnologia che da un lato sembra aver risolto l'isolamento di Jan, dall'altro ha finito per irrigidire i rapporti con la sua famiglia reale, rendendo i dialoghi tra lei e suo figlio distaccati e guardinghi, pur di non farsi ascoltare dal robot.

Chi si cela, infatti, dietro le risposte premurose di ElliQ?

Aziende private, investitori e server che macinano dati.

Certo, questo specifico dispositivo si muove nel perimetro protetto di severe normative sulla privacy, ma rappresenta solo la punta di un iceberg.

Le confessioni sussurrate in salotto diventano inevitabilmente il carburante per addestrare i software del domani. E se nel caso di ElliQ sono stati imposti dei limiti etici, il resto del mercato degli AI companions potrebbe trasformarsi, invece, in un Far West speculativo, dove le fragilità umane rischiano di essere costantemente profilate e monetizzate per fare cassa, trasformando la solitudine in business.

Ci troviamo di fronte a un paradosso assurdo: nel tentativo di curare la solitudine con la tecnologia, cercando un rimedio all'isolamento, senza accorgercene finiamo per isolarci ancora di più dal mondo reale.

Come osservato dal giornalista del New York Times, l'empatia della macchina resta pur sempre un facsimile, un'approssimazione che non potrà mai sostituire l'esperienza umana. Il robot potrà mostrare le immagini di una spiaggia sullo schermo e riprodurne il suono, ma non potrà mai portare Jan a camminare sulla sabbia come faceva un tempo con suo marito.

Conoscere la storia di Jan è lo spunto per riflettere su quanto, nella società globale, la solitudine sia diventata un'emergenza sociale, sanitaria ed economica. Quello dei compagni virtuali non è, peraltro, un fenomeno confinato alla terza età. Piattaforme come Replika o Character.ai registrano milioni di accessi quotidiani da parte di giovani e adolescenti che scelgono amici, confidenti o persino partner virtuali personalizzati.

Gli studi della Harvard Business School sul fenomeno confermano che questi assistenti virtuali riescono a ridurre la percezione dell'isolamento attraverso una forma di empatia artificiale puramente computazionale: un linguaggio codificato che fa sentire l'utente profondamente ascoltato nonostante la totale assenza di una coscienza biologica.

E’, allora, altrettanto importante osservare quello che la sociologa del Massachusetts Institute of Technology, Sherry Turkle, definisce il “momento robotico”, ossia la soglia critica in cui gli individui iniziano a preferire la simulazione di una relazione alla complessità intrinseca dei rapporti umani, attratti da una validazione costante che azzera la fatica della reciprocità e il rischio del rifiuto.

Si tratta di un equilibrio delicato.

Se nell'immediato il robot offre conforto, alla lunga può sostituire o deteriorare i rapporti veri.

Essendo la macchina sempre disponibile e priva di conflitti, l'individuo rischia di perdere l'abitudine a confrontarsi con gli altri nel mondo reale.

In questo modo, lo strumento tecnologico può attenuare l'isolamento sul momento, ma rischia di aumentarlo nel tempo.

È quanto emerge da diversi studi di psicologia digitale pubblicati su riviste scientifiche come Computers in Human Behavior mostrano questo legame: confidarsi massicciamente con i chatbot si associa a livelli sempre più bassi di benessere psicologico e ad una sempre maggiore spinta al ritiro sociale.

Spostando lo sguardo dalla tecnologia all'uomo, bisogna interrogarsi allora se la vera questione non sia stabilire se una macchina possa davvero capirci, ma chiederci se l’umanità, spaventata dalla fragilità, dalla fatica e dall'imprevedibilità dei rapporti reali, non stia usando il conforto di un algoritmo come una scorciatoia per non guardare più negli occhi un altro essere umano.





