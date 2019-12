TERAMANA DISPERSA SUL GRAN SASSO

È dispersa sul versante teramano del Gran Sasso, una rosetana di 46 anni, escursionista esperta della nostra montagna, che aveva raggiunto in camper la zona del Prati di Tivo, prima di incamminarsi per una passeggiata dalla quale, però, non ha fatto ritorno. Sono in corso le ricerche del soccorso alpino e dei Carabinieri