RITROVATA MORTA L'ESCURSIONISTA TERAMANA DISPERSA DA IERI

E' stata ritrovata morta verso le 8 di stamattina la dispersa sul versante teramano del Gran Sasso: Si tratta di una donna di Roseto di 46 anni, escursionista esperta della nostra montagna, che aveva raggiunto in camper la zona del Prati di Tivo, prima di incamminarsi per una passeggiata dalla quale, però, non ha fatto ritorno. Le ricerche avviate ieri da parte del soccorso alpino, vigili del fuoco e dei Carabinieri ha permesso di individuare il corpo senza vita della donna (della quale non si conoscono ancora le generalità) poco fa nel territorio dei Prati di Tivo. Il recupero avviene per conto dell'elicottero del 118.