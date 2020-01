INIZIA CON UN ACCOLTELLAMENTO IN FAMIGLIA IL NUOVO ANNO PER UNA COPPIA TERAMANA

Accoltellamento in famiglia stamattina presto, tra le 5 e le 6. A Silvi Marina, la compagna a seguito di una lite in famiglia per futili motivi, ha accoltellato il compagno già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di Angelo Bellini 18enne che fu arrestato l'estate scorsa perchè ferì sempre con un coltello due suoi amici ospiti nella sua abitazione. La giovane, dopo un'ora, ha chiamato l'ambulanza per farlo soccorrere a seguito dei lamenti del compagno che, è bene sottolinearlo, non rischia pericolo di vita. E' stato ricoverato all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri della locale stazione coordinati dalla Compagnia di Giulianova che stanno cercando di ricostruire i fatti. Per la compagna potrebbe scattare la denuncia per lesioni.