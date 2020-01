A 19 ANNI SI LANCIA NEL VUOTO CERCANDO LA MORTE

Si butta nel vuoto, dal balcone dell'ultimo piano della sua abitazione in via Cona, zona Poste, un ragazzo di 19 anni. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale Mazzini di Teramo. Il giovane 19enne è stato immediatamente soccorso dopo il volo di più di 10 metri. Per ora rimangono avvolti dal mistero i motivi del gesto che ha destato preoccupazione tra chi lo conosce.