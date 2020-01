GLI APRE LO SPORTELLO E GLI RUBA SOLDI E DOCUMENTI

Il proprietario di un’autovettura Fiat punto ha segnalato al 113 che, questa mattina in Via Riccitelli aTeramo. una ragazza di colore, approfittando della sua distrazione, con mossa repentina apriva lo sportello dell’autovettura dal lato passeggero, asportando il borsello che aveva momentaneamente lasciato. La donna si è data poi a veloce fuga nelle vie circostanti. Gli Agenti della Volante, acquisita dall’uomo la descrizione ed ogni possibile elemento utile per l’identificazione della responsabile del furto, si sono messi alla ricerca della stessa, rintracciandola mezz’ora dopo in Piazza Garibaldi. Identificata per I.B., di nazionalità nigeriana, nata nel 1995, è stata denunciata per furto. Nonostante l’attiva ricerca, agli Agenti non è stato possibile recuperare il borsello.