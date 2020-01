FOTO / SI RIBALTA PIU' VOLTE FINENDO IN UNA SCARPATA: SALVO IL CONDUCENTE

Una squadra dei vigili del fuoco di Teramo, ha effettuato un intervento per un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Case Molino a Castellalto. Nell'incidente è rimasta coinvolta una BMW 320 station wagon, guidata un ragazzo 28enne. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi e di Castelnuovo Vomano, giunti sul posto per gli adempimenti di competenza, il conducente ha perso il controllo dell'auto in corrispondenza di una curva, mentre percorreva la strada in salita. Il veicolo è terminato fuori strada finendo nella scarpata sottostante, dove si è rovesciata più volte fino a fermarsi a circa 20 metri dal piano stradale. Il conducente, che è uscito da solo dall'auto, ha riportato traumi e contusioni che ne hanno reso necessario il ricovero presso l'ospedale di Teramo, dove è stato trasportato con un'ambulanza della Croce Bianca di Teramo. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere l'infortunato e provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a rimetterlo in strada con l'impiego dell'autogru. La rimozione dell'auto incidentata è stata effettuata da un carro attrezzi giunto poco dopo sul posto. La circolazione stradale è rimasta limitata a senso unico di marcia per tutta la durata delle operazioni di intervento e di rilievo dell'incidente.