VIDEO / TORNANO I CINGHIALI A COLLEATTERRATO BASSO ED E' ALLARME

Scena particolare quella a cui hanno assistito questa mattina alcuni abitanti di Colleatterrato Basso. In via Pilotti, nel quartiere San Benedetto infatti, diverse persone hanno avvistato e filmato dei cinghiali che "passeggiavano" tranquillamente per le vie della zona.

