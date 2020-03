BOLLETTINO MEDICO ASL, MUORE ULTRAOTTANTENNE NEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE, SONO 12 I CASI DI PAZIENTI POSITIVI IN PROVINCIA

Premesso che, con l’aumento del numero di casi e con la distribuzione dei tamponi su due laboratori, per evitare di incorrere in errori è necessario che la comunicazione sull’effettivo numero dei pazienti positivi al coronavirus sia riservata esclusivamente al Servizio di Prevenzione e tutela della Salute della Regione Abruzzo, si comunica che, alle ore 10:00 di questa mattina, i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 12.

Di questi, 6 sono ricoverati in Malattie Infettive e sono affetti da polmonite senza bisogno di ventilazione invasiva, 2 sono in Rianimazione Covid a Teramo, 2 in Rianimazione all’Ospedale di Atri e altri 2 sono ricoverati sempre all’Ospedale di Atri, anche questi ultimi senza necessità di ventilazione invasiva.

Si comunica inoltre che stamattina è deceduto un paziente ultraottantenne positivo al Covid-19 che era ricoverato in Malattie Infettive. Spetterà comunque all’Istituto Superiore di Sanità attribuire il decesso al Coronavirus.