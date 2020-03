VIOLENTO' LA FIGLIASTRA, IN MANETTE UN TERAMANO

I Carabinieri di Campli hanno arrestato un cittadino rumeno di 43 anni residente a Campli, peri violenza sessuale continuata ai danni della figliastra.

I fatti risalgono al periodo 2013-2018; all’epoca la ragazza era tra l'altro minorenne. L’arresto è avvenuto su mandato di cattura europeo. L’uomo è stato condotto al carcere di Castrogno in attesa dell’udienza d’appello per l’estradizione in Romania.