L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DONA 1,500,00 EURO ALL'OSPEDALE COVID DI ATRI

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo ha voluto contribuire alla raccolta fondi promossa dal Comune di Atri devolvendo la somma di € 1.500,00 per l'Ospedale San Liberatore di Atri individuato come Covid Hospital della Provincia di Teramo, al fine di acquistare i dispositivi di protezione individuali per il personale medico, infermieristico e per tutti coloro che a vario titolo lavorano all'interno della struttura ospedaliera.