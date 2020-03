PER PAURA DEL CORONAVIRUS I CITTADINI SI LASCIANO MORIRE IN CASA

Per paura del coronavirus e di entrare in ospedale, i cittadini non chiamano più medici e operatori del 118. Per questo si lasciano morire a casa. E' il secondo caso in pochi giorni.

Questa mattina è deceduto un 52enne di Bellante per infarto: aveva accusato dolori al torace da due giorni ma non aveva chiamato i soccorsi per paura del contagio da Covid 19. Cosa simile per un 62enne teramano qualche giorno prima.

A lanciare l’allarme sono stati oggi i medici della Centrale Operativia del 118 che invitano i cittadini a richiedere aiuto e a telefonare.