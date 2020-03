VA IN CAMERA A STUDIARE E MUORE 16ENNE LICEALE

È stato trovato morto un ragazzo di 16 anni, K.P., nella sua stanza a Giulianova. Sul posto il magistrato, escluso il Covid, si sospetta un improvviso arresto cardiaco, Il ragazzo era in stanza a studiare, dopo aver regolarmente pranzato i genitori che, non sentendolo, sono entrati nella camera e lo hanno trovato disteso per terra. È probabile che si tratti di un problema congenito sconosciuto agli stessi familiari. Il 16enne frequentava il Liceo Scientifico.