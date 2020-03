NELLA NOTTE FRANE E SMOTTAMENTI A TORRICELLA SICURA

Le abbondantissime piogge della notte, unitamente alle nevicate degli scorsi giorni, hanno causato diverse frane e smottamenti nel Comune di Torricella Sicura.

Diverse sono le segnalazioni per danni alle strade sia provinciali che comunali e non mancano, purtroppo, danni a diversi privati cittadini.

A Piano Grande in Via Vivaldi, nella zona dell’Ex-Ferriera, un muro di contenimento in cemento armato di grandi dimensioni è crollato, rendendo impraticabile la strada comunale del Trio che porta a Colle Armone. Per fortuna nel crollo non sono state coinvolte persone e, in mattinata, è stata emanata un’ordinanza per la chiusura totale della strada.

Il Sindaco, Daniele Palumbi, coadiuvato dal Gruppo di Protezione Civile comunale, sta verificando personalmente tutte le segnalazioni ricevute e monitora costantemente la situazione.

“Non bastava il Coronavirus, dichiara il Sindaco Palumbi, in questo momento così particolare voglio tranquillizzare tutti i cittadini dicendo che la situazione è sotto controllo anche se, al momento, si registrano diversi danni al territorio e ai privati. Il COC è già attivo, stiamo individuando tutte le criticità e sembra che la pioggia ci stia dando un po’ di tregua. Invito nuovamente tutti i cittadini a restare a casa.”