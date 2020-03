FAKE NEWS, DOCUMENTO FALSO STANATO DALLE FORZE DELL'ORDINE

Da alcuni giorni nel Comune di Silvi sono comparsi dei falsi documenti apparentemente emanati dal Ministero dell’Interno con l’unico intento di trarre in inganno i cittadini. Nel falso documento tra le altre cose si legge: “Si invitano eventuali residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza”. Si tratta di una pratica che in questi giorni sta circolando in varie zone d’Italia, tanto che la Polizia a riguardo ha deciso di emanare una nota per mettere in guardia i cittadini.

“La nota è un palese falso, dichiara il Comandante della Polizia Locale di Silvi Dott. Giustino Magg. Michetti, che spiega: purtroppo da qui e per i giorni a venire potrebbero verificarsi altri episodi simili con l’unico intento di trasse in inganno le persone. Per questo invito i cittadini a prestare la massima attenzione e a contattare i nostri uffici allo 0859357223 per segnalare quanto di strano o dubbio presente sul territorio - conclude il Comandante -la Polizia Locale c’è”.