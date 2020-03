VIDEO / UN MINUTO DI SILENZIO A GIULIANOVA PER LE VITTIME DEL CORONAVIRUS

Questa mattina, nelle vesti di Presidente del Consiglio Comunale di Giulianova , dopo aver sistemato, presso il Palazzo di città, le bandiere a mezz'asta, ho partecipato alla commemorazione delle vittime di Pandemia, che ha colpito in modo particolare la nostra Nazione e l'Umanità intera.

Evento avvenuto, in contemporanea, in tutti i Comuni D'Italia.

L'iniziativa è partita dalla Provincia di Bergamo, duramente colpita da questa tragedia, invito, subito recepito da tutte le Province ed i Comuni Italiani. Invito quindi, tutta la Comunità Giuliese ad osservare, un minuto di silenzio ed accendere una luce nelle proprie case, (segno di speranza), per tutte quelle persone (madri, padri, figli e nonni) colpite dal Covid 19 e che ci hanno lasciato, senza avere nemmeno il conforto dei propri cari.

Noi tutti, ci stringiamo attorno al dolore delle loro famiglie e salutiamo gli amici ed i parenti delle vittime che noi abbiamo potuto piangere solo a distanza.

ASCOLTA QUI VASANELLA