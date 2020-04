BOLLETTINO MEDICO, DUE DECESSI: UNO A BISENTI E L'ALTRO AD ATRI

Alle ore 16:30 di questo pomeriggio, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 99, così distribuiti

Ospedale di Teramo: 23, di cui 5 in Rianimazione

Ospedale di Atri: 79, di cui 7 in Rianimazione

Tra la serata di ieri e la giornata di oggi sono deceduti:

1 uomo di 77 anni, residente a Bisenti ricoverato ad Atri

1 uomo di 73 anni, residente ad Atri, ricoverato a Teramo

Entrambi erano positivi al Covid-19 (spetterà comunque all’istituto Superiore di Sanità attribuire la morte al coronavirus).

I ricoverati residenti al di fuori della provincia di Teramo sono 23.

I pazienti positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva, sono 266.

Le persone (comprensive di quelle provenienti dal nord Italia e di quelle che hanno avuto contatti stretti con pazienti positivi al Covid-19) poste in isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria attiva, sono 576.

Tra ieri e oggi, 2 pazienti paucisintomatici sono stati dimessi dall’Ospedale di Atri.

Si fa presente che i dati sono in continua evoluzione e che quelli forniti dalla ASL di Teramo sono aggiornati alle ore 16:30. Eventuali scostamenti rispetto a quelli già forniti dalla Regione Abruzzo intorno alle ore 15:00, sono dovuti esclusivamente alla differenza di orario nella rilevazione.