FOTO / RUBA PORTAFOGLI DA UN FURGONE IN PIENO CENTRO: ECCO CHI E'. I CARABINIERI CERCANO IL LADRO

I carabinieri della stazione di Teramo ricercano un ladro di portafogli che oggi ne ha rubato uno, con pochi euro, all'interno di un furgone bianco (in foto) momentaneamente parcheggiato in piazza Orsini, sotto la storica sede del Comune. Il mezzo era stato lasciato aperto mentre gli occupanti erano scesi. Ne ha approfittato questo giovane (forse extrcomunitario) vestito con tuta simil Adidas nera, che ha aperto la portiera del mezzo portando via il portafogli. Grazie al sistema di sorveglianza che si trova in zona, sono state estrapolati i fotogrammi del video che qui pubblichiamo.

Chiunque avesse informazioni in merito puo' telefonare ai carabinieri di Teramo.