LA CONVIVENZA DA STRESS CHIUSI A CASA PER IL CORNAVIRUS, SFOCIA IN UN ACCOLTELLAMENTO TRA PADRE E FIGLIO

Convivenza da stress per colpa del coronavirus. In famiglia in questi giorni aumentano i litigi e questo è quanto è stato registrato alla base di un accoltellamento che si è registrato ieri notte a Tortoreto alto. Qui un 58enne del posto è stato ricoverato all’Ospedale Mazzini di Teramo a seguito di gravi ferite riportate da un' arma da taglio che ha raggiunto l'uomo aik polmoni.S colpirlo è stato il figlio 20enne con problemi di crisi depressive

Il ragazzo dopo aver accoltellato il padre si è barricato in casa per cercare di togliersi la vita aprendo i rubinetti del gas. Il figlio è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio e ricoverato presso l’Ospedale Civile di Giulianova mentre il padre è stato operato nella notte ed è in prognosi riservata nel reparto di chirurgia toracica. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto il 118 e i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica.