FURTI E TANTATI FURTI IN VIBRATA, TENTANO DI ENTRARE IN AZIENDE E TABACCAI

Furti e tentativi di furti in questi giorni nell'area interna tra la Val Vibrata e Martinsicuro ad opera di pregiudicati noti alle forze dell'ordine. I ladri hanno tentato di mettere a segno due furti in aziende chiuse per il coronavirus senza riuscirci e sono poi entrati in due tabaccai mentre hanno desistito nel forzare le porte ad alcuni bar. Sempre alta l'attenzione dei carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica che continuano in serrati controlli nonostante aziende ed esercizi commerciali sono chiusi per decreto ministeriale.