VIDEO / FIAMME AL DEPURATORE DI TERAMO

Un incendio è in corso da poco al depuratore di Teramo. Un fumo denso, e maleodorante si è levato ed ha investito l'atmosfera cittadina. Vigili del Fuoco sul posto per cercare di capire l'origine dell'incendio. Forse si tratta di due tubi in polietilene che avrebbero preso fuoco per motivi in corso di accertamento.

