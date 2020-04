DUE OSPITI DEL RESIDENCE PER ANZIANI "PARADISO" POSITIVI AL COVID 19, I TAMPONI SUGLI ALTRI ANZIANI E PERSONALE DA ESITO NEGATIVO, LA STRUTTURA VA AVANTI

«Dopo alcuni giorni di grande preoccupazione, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo! Purtroppo, 9 giorni fa, abbiamo saputo che due dei nostri nonnini, ricoverati in ospedale per altri problemi, erano risultati positivi al Covid-19.... subito NOI ci siamo attivati, nonostante non ci fossero sintomi preoccupanti in nessun altro nella struttura, per far partire tutta la procedura e poterci fare i tamponi, visto che non potevamo avere la certezza che non si fossero contagiati da noi, nonostante tutte le precauzioni!». Lo scrive sulla pagina facebook il residence per anziani Paradiso di Isola del Gran Sasso che continua:

«Grazie al personale della Asl di Teramo e del Siesp, ma soprattutto al dott. Carosi che ha preso a cuore la nostra causa, abbiamo ricevuto tutto l'appoggio possibile e quanta più celerità possibile lavorando fino a tarda sera per preparare tutta la documentazione necessaria.

La cosa che ci è dispiaciuta, è sentirci dire che noi stessimo nascondendo qualcosa di grave sia al nostro personale che a tutti gli altri del paese... bene, possiamo dire a testa alta, che non è assolutamente vero, e che abbiamo subito informato tutti gli interessati, a partire dal personale, per seguire con i nonnini, con i famigliari dei nostri ospiti ed infine con l'Amministrazione Comunale (anzi, questi ultimi, approfittando della nostra iniziativa, hanno inserito in un secondo momento anche altre persone che ritenevano loro a rischio, cercando di prendersi anche il merito di tanta celerità....)

Oggi possiamo confermare, che siamo tutti negativi e che quindi tutte le nostre precauzioni hanno dato i loro frutti!

Ora possiamo tornare a lavorare con serenità, con la trasparenza che ci contraddistingue, ma con sempre maggiore attenzione, per la sicurezza dei nostri ospiti, ma anche di tutti noi che siamo lì per loro!

Il nostro pensiero, in questo momento, va ai nostri due nonnini che stanno lottando contro questo "mostro" per augurargli di essere forti, di riuscire a sconfiggerlo e di poter tornare al più presto nella nostra grande famiglia!