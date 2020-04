LA POLIZIA TROVA MARIJUANA ALLA STAZIONE DI GIULIANOVA

Nell’ambito dell’attività di verifica e controllo presso lo scalo ferroviario di Giulianova, Agenti della Polizia Ferroviaria hanno rinvenuto all’interno dell’area di recinzione di Ente Ferrovie, all’altezza con via Bolzano, una busta in cellophane con all’interno due involucri contenenti marijuana.

Lo stupefacente è stato pesato per 27 grammi.

Al momento del rinvenimento non vi era nessuno nell’area ferroviaria e, verosimilmente, era stato posizionato nella prima mattinata e sarebbe stato prelevato in serata dall’acquirente, alla chiusura degli uffici della Polizia Ferroviaria.

Sempre stamani i poliziotti hanno individuato e bloccato nella citata Stazione un cittadino di Montorio al Vomano, N.V. di 35 anni, già noto alle Forze di Polizia, con Foglio di Via Obbligatorio del Questore da Giulianova.

L’uomo ha tentato di nascondersi tra i passeggeri che stavano prendendo un treno regionale ma, individuato, è stato fermato, accompagnato in Ufficio e denunciato.