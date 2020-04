SPACCIAVA DROGA NELL'APPARTAMENTO, VENTENNE NEI GUAI

In seguito alla segnalazione di alcuni condomini di una palazzina di Roseto degli Abruzzi, che avevano notato un andirivieni sospetto da un appartamento abitato da una giovane donna, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Giulianova hanno effettuato un servizio di osservazione constatando la veridicità dell'informazione. Così è stato fermato uno dei giovani che era entrato nell'appartamento e, in seguito a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina nella tasca dei pantaloni. I militari dell'Arma hanno quindi fatto irruzione nell'appartamento rinvenendo altri 6 grammi dincocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. La giovane puscher, E.S.C., giuliese ventenne ma domiciliata nell'appartamento perquisito, è stata quindi denunciata all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.