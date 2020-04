PASSEGGIAVA AL MARE NONOSTANTE IL DIVIETO ANTI COVID 19: DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno sorpreso per l'ennesima volta M.S., un pregiudicato ventottenne di Tortoreto il quale, in spregio al foglio di via obbligatorio da Giulianova e alle norme anti covid - 19, continua imperterrito a fare le sue passeggiate sul lungomare giuliese. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.