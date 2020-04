ANCHE L'ATER TERAMO SOSPENDE GLI AFFITTI AGLI INQUILINI

La Regione Abruzzo con legge n. 9 del 06.04.2020 pubblicata sul Bura il 07.04.2020, nell’ambito delle misure di aiuto e sostegno agli abruzzesi danneggiati dall’emergenza Covid-19, ha disposto la sospensione dell’affitto per gli inquilini ATER.

Questo provvedimento costituisce espressione di sensibilità alle problematiche sociali, in un particolare momento storico, manifestata dalla Lega e senza indugio appoggiata da tutte le forze politiche di maggioranza, le quali hanno inteso dare una risposta concreta alla collettività. È un primo provvedimento in direzione di una serie ulteriore di provvedimenti promossi dalla Regione, diretti ad alleggerire il peso drammatico della situazione di emergenza sulla collettività.

I Presidenti dell’Ater dell’Aquila Isidoro Isidori, di Teramo Maria Ceci, di Lanciano Fausto Memmo, nel concordare circa l’importanza di una simile misura, hanno con immediatezza sostenuto la proposta, non tirandosi indietro di fronte agli importanti oneri organizzativi. Proprio a causa de Covid-19 in questo periodo i Presidenti hanno già dovuto coordinare le attività dei propri dipendenti, in conseguenza della situazione emergenziale che ha limitato gli accessi negli uffici e la presenza di personale presso le sedi.

Proprio in conseguenza dei provvedimenti normativi nazionali e regionali, finalizzati a ridurre il rischio contagio, i Presidenti hanno adottato delibere di urgenza per regolare lo svolgimento del lavoro agile in emergenza, nella consapevolezza della preminenza della tutela della salute del proprio personale e dei loro familiari; il tutto comunque garantendo la funzionalità dell’Ente anche al di fuori dei locali aziendali, avendo sempre a cuore la migliore produttività ed efficienza nel rispetto dei propri inquilini.

In particolare il Presidente Ceci evidenzia l’opportunità del provvedimento in un momento storico così importante; “aver previsto anche l’Ater tra gli enti destinatari della misura agevolativa è espressione da parte della Regione di forte vicinanza a quanti vedono sommarsi ai disagi già causati dalla emergenza sisma anche quelli provocati dall’emergenza Covid19”;

Il Presidente Isidori per L’Aquila e la sua Provincia, ringrazia la Regione che ha dimostrato la sensibilità necessaria a comprendere le esigenze vere della collettività e confida “che la pronta risposta degli uffici amministrativi dell’Ater sia adeguata alla velocità della decisione della Regione; con riserva di valutare nell’ambito della propria autonomia ulteriori soluzioni di sostegno, rendendo minimo il sacrificio restitutorio”.

Il Presidente Memmo dell'Ater di Lanciano Vasto afferma che "è importante dare delle risposte concrete sul territorio in un momento così difficile, la Regione attraverso le Ater da un segnale importante e di vicinanza alle famiglie più bisognose con un aiuto economico concreto. La sospensione dei canoni consentirà di attraversare il periodo del Covid 19 con più facilità avendo maggiori disponibilità economiche. Una scelta di buonsenso, un scelta vicina agli Abruzzesi."

Ricordano a tal proposito i Presidenti che la sospensione si protrarrà fino al 31 luglio p.v. e che i condomini verranno informati per tempo circa le modalità di pagamento degli affitti sospesi che saranno recuperati in un massimo di sei mesi entro il 31 dicembre 2020.

Auspichiamo che questo provvedimento agevoli il superamento della fase emergenziale.