MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, SERVIZIO DI CONTROLLO POTENZIATO E MEDIANTE L’UTILIZZO DEI DRONI A TORTORETO

Il Sindaco di Tortoreto informa che, al fine di garantire il massimo rispetto delle misure di contenimento del contagio disposte dal Governo e dal sottoscritto, durante questo periodo pasquale saranno intensificati i servizi di controllo della Polizia Locale, coordinati dal Capitano Sabrina Polletta, con doppia pattuglia per turno. Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tortoreto Dell’Erba ha garantito, altresì, controlli costanti su tutto il territorio. Inoltre, sarà in servizio, per il controllo sul demanio marittimo, anche una pattuglia della Guardia Costiera - Locamare Tortoreto, coordinata dal Comandante Andreoli.

Ci avvarremo altresì del supporto della Associazione Nazionale Carabinieri e della Protezione Civile.

Dopo un’attenta valutazione e le necessarie autorizzazioni, abbiamo inoltre deciso, supportati dalla Polizia Locale, di utilizzare droni per monitorare al meglio il rispetto delle misure sul territorio. I droni saranno di ausilio ai nostri agenti, nei controlli dei giorni di Pasqua e Pasquetta, in aree specifiche e ben individuate. Non possiamo vanificare tutti i sacrifici di queste settimane: comprendo la difficoltà di stare a casa in questo periodo pasquale, non vedendo propri familiari, ma al momento è l’unica arma contro il nemico invisibile. Tortoreto ha dimostrato grande senso del dovere, confido anche in questo periodo nel vostro senso civico.