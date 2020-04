ESCE DI CASA SENZA MOTIVO E LO TROVANO CARICO DI MARIJUANA

Nella serata di ieri i Carabinieri di Silvi, durante un servizio perlustrativo hanno notato camminare, sulla statale 16, S.B., un pregiudicato ventottenne di Montesilvano, noto ai militari dell'Arma. Stante il fatto che la sua presenza, in tale località e nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, non apparisse affatto giustificata, i Carabinieri hanno proceduto al suo controllo. L'uomo è apparso nervoso e troppo accomodante, per cui i militari lo hanno perquisito, trovato nel suo marsupio circa 60 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il ventottenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ovviamente è stato anche diffidato a rientrare immediatamente nella sua abitazione.