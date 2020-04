RUBA UN AUTO, NON SI FERMA ALL'ALT, LA POLIZIA LO INSEGUE POI SI RIBALTA CON L'AUTO

Personale della Volante del Commissariato di P.S. di Atri, durante l’attività di controllo del territorio, effettuava un inseguimento di un’autovettura che non aveva rispettato l’alt intimatole.

Alle operazioni di inseguimento hanno coadiuvato anche un equipaggio della Volante della Questura ed uno del Distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova, che si è concluso nel territorio del comune di Colonnella a seguito di ribaltamento dell’auto in fuga.

A bordo erano presenti due soggetti, un uomo ed una donna, che sono stati soccorsi e medicati da personale del “118”.

Il conducente, tale DVORAK Josef, nato in Repubblica Ceca di 41 anni, pregiudicato, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto di autovettura risultata rubata nonché di resistenza a Pubblico Ufficiale posta in essere mediante ripetute condotte di guida pericolosa.

Il personale della Polizia di Stato coinvolto nell’inseguimento è rimasto illeso e le autovetture di servizio non hanno subìto danni.