TUTTI A PASSEGGIO A PASQUA: MULTATO UN TERAMANO SU NOVE, MAI COSI' TANTE LE INFRAZIONI

Eppure, l’avevano detto in tutti i modi e in tutte le lingue, che nella giornata di Pasqua avrebbero fatto i controlli. Eppure, i teramani sembrano non aver compreso il messaggio, visto che ieri sono stati 73 i multati per uscita non autorizzata. Ed è il numero più alto, sia in percentuale che in valori assoluti da quando esistono i controlli. Cioè dal 12 marzo. Settantatre multati, ovvero il nove per cento dei controllati, mentre la media quotidiana di solito non supera il 4,5%. Insomma, a Pasqua sono stati il doppio quelli che hanno pensato di uscire senza motivo, e, se tanto ci dà tanto, oggi potrebbe andare anche peggio.