NOTARESCO IN LUTTO: MUORE PRIMA IL PADRE POI IL FIGLIO

Notaresco in lutto per la morte di Eraldo De Santis veterinario 65enne ricoverato all’Ospedale di Atri a causa del contagio da Coronavirus. L’uomo prestava anche servizio al Covid Hospital e il padre Giuseppe, 85enne, era morto 10 giorni fa sempre a causa del Covid 19. I due figli Eraldo, per l’appunto, e il fratello dentista Enzo, 54 anni, si sono scoperti positivi poco dopo. Tutte e due erano stati ricoverati ad Atri, mentre i familiari sono rimasti in quarantena. Il Sindaco Diego Di Bonaventura sconvolto, come l’intera comunità notareschina, ha lasciato un messaggio di cordoglio su facebook:< Non immaginavo mai che questa situazione, irreale, poteva colpire in maniera forte la nostra comunità. Uniti nel dolore.>