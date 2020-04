TROVATA MORTA IN CASA DAL FRATELLO UNA DONNA DI 40 ANNI

E' stata ritrovata morta nella sua abitazione in via Cesare Battisti ad Alba Adriatica dal fratello dopo aver cercato di mettersi in contatto con lei al telefono. Si tratta di una donna di 40 anni che viveva in casa da sola. Sul posto i carabinieri che stanno attendendo l'arrivo dell'anatomopatologo. Si ipotizza possa essere morta o per infarto o pèer una ischemia.