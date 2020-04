ATTENZIONE AI BOLLETTINI FALSI: E' UN TENTATIVO DI TRUFFA

La Camera di Commecio informa che risultano pervenute segnalazioni di comunicazioni non veritiere, inviate via posta elettronica certificata ad imprese e ad altri soggetti, con riferimenti al versamento del diritto annuale 2020 dovuto alle Camere di Commercio.

Si invita a prestare la massima attenzione e si avverte di non tener conto delle eventuali richieste di pagamento per il diritto annuale 2020, in quanto trattasi di comunicazioni ingannevoli.

Per ulteriori informazioni, si invita contattare la seguente email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.