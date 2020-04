MALTEMPO/ CADE UN PINO SU UNA MACCHINA A GIULIANOVA, VIGILI DEL FUOCO A LAVORO

Stamattina, una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in viale dei Cedri a Giulianova, per la caduta di di un pino. A causa del maltempo di questi giorni l'albero si è sradicato ed è caduto su una Fiat Punto parcheggiata a ridosso del marciapiede sull'altro lato della strada, provocando solo danni leggeri. Fortunatamente, nel momento della caduta dell'albero, sulla sede stradale non transitavano auto o persone. I vigili del fuoco hanno lavorato quasi due ore per sezionare il grosso albero con l'utilizzo di una motosega, per poi rimuoverne le varie parti, che sono state sistemate sul marciapiede. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Giulianova, per regolare il transito veicolare ed effettuare i rilievi di competenza.