LA LETTERA / «APPROFITTIAMO DI QUESTA SITUAZIONE PER SISTEMARE I BAGNI PUBBLICI DI PIAZZALE SAN FRANCESCO, QUI PEGGIO DELLA TANZANIA»

Spett.le Redazione, si ripropone uno stralcio di una mia lettera, pubblicata su Certa Stampa il 28/08/2019 riguardo allo stato di grave degrado dei servizi igienici dell'Autostazione di Piazzale San Francesco, per porre una semplice domanda: \"Se non ora, quando\"? Sottinteso - ovviamente - \"intervenire\". \"In riferimento alla lettera dell'ambientalista Augusto De Sanctis (\"Certa Stampa\" del 17 agosto u.s.) sullo stato dei servizi igienici dell'autostazione di Piazzale S. Francesco vorrei fare una domanda e alcune osservazioni. Innanzitutto, vista e considerata la loro situazione di grave degrado, perché il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl non ne dispone la chiusura e la sostituzione con bagni chimici, fino a quando, chi di competenza, non provvede alla loro messa a norma e custodia, magari applicando una modica tariffa per il loro utilizzo? Anzi, meglio sarebbe se si valutasse l'opportunità di demolire l'obsoleta autostazione e di realizzarne una nuova, secondo criteri più moderni. Peraltro, il bar di Piazzale S. Francesco non possiede una toilette e, com'è noto, non vi sono altri bar nelle immediate vicinanze. Come, poi, riferisce l'autore della lettera, in Tanzania lo stato dei bagni pubblici è decisamente migliore\". Intervenire - adesso che la domanda di una maggiore igiene pubblica e personale si fa sempre più esigente - non solo a Piazzale San Francesco, ma in tutto il centro storico, gravemente carente di servizi igienici. Se non ora, quando? Oppure, se si preferisce: Ikiwa sio sasa, lini? Così come la domanda andrebbe - secondo Google Traduttore - tradotta in swahili, la lingua ufficiale della Tanzania. Cordiali saluti. (Kwa dhati).

Domenico Crocetti