LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA SUI CONTAGI ALL'OSPEDALE MAZZINI, SOTTO INDAGINE I PROTOCOLLI SUL CORONAVIRUS

Lo avevamo annunciato su questo sito ed ora è realtà. Oggi Il Centro scrive che è stata aperta un'inchiesta sui contagiati all'ospedale Mazzini, definito più volte dallo stesso sindaco D'Alberto un vero e proprio focolaio in città.

Per il momento si tratta di un fascicolo iscritto a modello 45, dice Il Centro, ovvero senza ipotesi di reato nè indagati. Saranno i successivi accertamenti già disposti a delineare i futuri movimenti della Procura teramana che ha aperto un'inchiesta sui contagi avvenuti all'ospedale Mazzini nei primi drammatici giorni dell'emergenza coronavirus. Contagi registrati tra il personale e tra i malati e che tante polemiche e proteste hanno sollevato. L'obiettivo dell'autorità giudiziaria è quello di verificare l'applicazione di tutte le normative relative, in particolare, alla sicurezza e di verificare eventuali reati in una ipotetica violazione di disposizioni e protocolli.

Dell'indagine si occupa il pool dei reati contro la pubblica amministrazione coordinato dal procuratore Antonio Guerriero e composto dai pm Laura Colica, Davide Rosati, Stefano Giovagnoni e Andrea De Feis.