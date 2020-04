RECUPERATO IL CORPO DI UNA DONNA DI GIULIANOVA FINITO NEL PORTO DI SAN BENEDETTO

Il corpo di una donna, nata a Tortoreto Lido e residente a Giulianova di 59 anni, e’ stato recuperato nel porto di San Benedetto del Tronto. Sono stati gli uomini della Guardia di Finanza con la collaborazione dei Vigili del Fuoco a trasferirlo a bordo dell’ambulanza dopo che due uomini avevano avvistato il corpo all’imboccatura del porto.

Sono intervenuti anche i carabinieri. Sulla banchina come disposto dalla Procura di Ascoli Piceno si e’ recato il medico legale. Indagini sono in corso per scoprire se si possa trattare di suicidio o di altro.