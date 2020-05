I CONTROLLI DEI CARABINIERI: UN ARRESTO ED UNA DENUNCIA

I Carabinieri di Tortoreto, nel contesto di predisposti servizi di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila, un marocchino M. S. 35enne, del luogo, responsabile della violazione reiterata della misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Il predetto, condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione per furto aggravato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, violava le prescrizioni imposte dalla misura cautelare, poiché più volte controllato ad Alba Adriatica. L’arrestato, espletate le formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale di Pescara.

I Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un altro marocchino M. M. 35enne. L’uomo, transitando per questa via Roma, ha pensato bene di aprile il furgone di corriere che, in quel momento era impegnato ad effettuare le consegne, per appropriarsi di un telefono Samsung, evidentemente lasciato sul portaoggetti. I militari di alba Adriatica, sono riusciti a risalire all’autore del furto grazie alle telecamere esterne - a circuito chiuso -dell’attività commerciale ove era in corso la cosegna.