MUORE SCHIACCIATO SOTTO IL TRATTORE MENTRE LAVORA IN CAMPAGNA

Tragedia nelle campagne tra Montepagano e Cologna in contrada Tordino. Un uomo di 62 anni Orazio D'Annunzio, è morto schiacciato sotto al cingolato con cui stava lavorando nel suo appezzamento di terra, nei pressi di casa. E' stata la figlia ad accorgersi dell'incidente: la donna ha subito avvertito i soccorsi, chiamando la sala operativa dl 118 e poi ha provveduto ad aiutare il padre, riuscendo ad estrarlo da sotto al mezzo meccanico. L'uomo ha anche parlato al telefono con gli operatori dell'emergenza, ma la situazione è poi subito precipitata ed è deceduto prima dell'arrivo dell'ambulanza e del medico: fatale sarebbe stata l'emorragia interna provocata dallo schiacciamento toraco-addominale. Per accelerare il soccorso era stato fatto alzare in volo anche l'eliambulanza dall'Aquila che però e subito rientrata alla base di Preturo.

Foto di repertorio